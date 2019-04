Em declarações prestadas durante o debate "Football Leaks e a proteção dos denunciantes - o papel de Rui Pinto", que decorreu em Lisboa, o representante jurídico internacional do ‘hacker’, William Bourdon, confirmou “a cópia dos documentos [pela justiça francesa] e [afirmou que] essa informação deve estar dentro de dias nas mãos do Eurojust”.

"Ele foi a Paris, onde foi ouvido pelo procurador durante cerca de duas horas. Não vou dar detalhes, mas foi uma conversa produtiva. O procurador francês quer vir cá, passar tempo com ele e ouvi-lo, tal como o procurador belga. Os contribuintes portugueses devem perceber que é do seu interesse ver este inquérito avançar”, continou o advogado.

William Bourdon revelou ainda ter estado na manhã desta segunda-feira com Rui Pinto, que se encontra em prisão preventiva, e elogiou a coragem e a inteligência do colaborador do Football Leaks.

"Estou muito orgulhoso por defender Rui Pinto, ele é um bom rapaz, muito gentil, inteligente, lúcido e estamos muito felizes por defendê-lo. Tenho defendido Antoine Deltour, Edward Snowden e Hervé Falciani e posso dizer firmemente que Rui Pinto pertence a este clube restrito de 'whistleblowers' mais proeminentes deste século", afirmou ainda Bourdon.

Neste debate, também estiveram presentes o advogado Francisco Teixeira da Mota, a eurodeputada Ana Gomes e o denunciante Antoine Deltour.

Recorde-se que Rui Pinto foi detido na Hungria e chegou a Portugal na passada quinta-feira, devido a um mandado de detenção europeu, emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).