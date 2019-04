Padres católicos do norte da Polónia queimaram dezenas de exemplares de obras que consideram ser ofensivas para a Igreja. A saga Harry Potter faz parte dos livros banidos pelos sacerdotes.

O grupo evangélico SMS Heaven Foundation partilhou no Facebook várias fotografias da iniciativa, que ocorreu em Koszalin. O grupo justificou a atitude com citações da Bíblia, defendendo o fim de tudo o que esteja relacionado com magia.

Na Internet começaram logo a surgir reações – a maioria comparava esta atitude com práticas dos tempos medievais ou do regime nazi.