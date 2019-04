As tarifas de gás aplicadas às famílias que se mantêm no mercado regulado deverão descer 2,2% a partir de 1 de outubro, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). De acordo com o regulador, esta redução é destinada a “variações das tarifas transitórias de venda a clientes finais com um consumo anual de gás natural inferior ou igual a 10.000 metros cúbicos, que abrange os consumidores domésticos e serviços”.

Em causa estão cerca 280 mil consumidores que ainda permanecem no comercializador de último recurso e que representam cerca de 3% do consumo total nacional.

Já os “consumidores com a tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais, conforme despacho do membro do Governo responsável pela área da energia”, informa a entidade.

Recorde-se que, os preços têm vindo a descer continuamente nas últimas atualizações, sendo que os consumidores domésticos verificam uma redução média anual de 7% desde julho de 2016 e os industriais de 18,9%.

Por sua vez, “as tarifas de acesso às redes, pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes e incluídas nas tarifas de venda a clientes finais dos comercializadores de último recurso e dos comercializadores em mercado”, irão descer 6,8% (baixa pressão com consumo menor ou igual a 10 000 metros cúbicos/ano), 21,8% (baixa pressão com consumo maior do que 10 000 metros cúbicos/ano), 24,4% (média pressão) e 25,1% (alta pressão).