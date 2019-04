Uma publicação feita este domingo por André Almeida na sua conta na rede social Instagram acabou por gerar alguma discussão entre os adeptos do Benfica. E tudo devido a uma resposta de Grimaldo, lateral-esquerdo das águias, a uma adepta encarnada.

No seu "post", o subcapitão do Benfica pedia união entre adeptos e jogadores, de modo a permitir à equipa trabalhar com maior tranquilidade nesta reta final da temporada. Grimaldo, que já esta época criticou, nalgumas ocasiões, os adeptos precisamente por esse motivo, respondeu ​no mesmo tom. "Só pedimos UNIÃO, grande capitão! Todos queremos ganhar, mas precisamos de estar juntos SEMPRE!".

O comentário do defesa espanhol de 23 anos espoletou diversas respostas de adeptos, entre os quais esta de uma utilizadora com o nickname adrianaoliveir1, "Unidos estivemos sempre", à qual Grimaldo respondeu desta forma: "Não acho". Não ficou claro se o jogador se referia especificamente ao jogo de sábado, onde o Benfica só aos 84 minutos conseguiu chegar ao golo frente ao Tondela - curiosamente com um cruzamento perfeito de Grimaldo para a cabeça de Seferovic -, ou a outros momentos da temporada.