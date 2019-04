Tal como revelámos no próprio sábado de tarde, o Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública revelou que “no âmbito do policiamento desportivo entre as equipas do SC Braga e o FC Porto, a PSP procedeu à detenção de um cidadão com 28 anos de idade, por participação e rixa e por ofensas à integridade física em grupo aquando de espetáculos desportivos".

O detido foi notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Braga, segundo acrescenta a PSP de Braga.