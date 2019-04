É incrível - e sim, hoje é 1 de abril. Mas garantimos-lhe, caro leitor, que não é mentira. Aconteceu mesmo na Argentina, na partida que poderia decidir o título para o Racing de Avellaneda - desfecho que acabou por se verificar, com Lisandro López, antigo avançado do FC Porto, a sagrar-se campeão no seu país natal pela primeira vez aos 36 anos.

Um adepto do Racing, acreditando que iria mesmo festejar o título, levou para o jogo... o crânio do avô. Isso mesmo: segundo revelou a uma televisão argentina, Gabriel Aranda foi ao jazigo do falecido avô, também ele um ferrenho apoiante da equipa de Avellaneda, e trouxe o crânio para que este "vivesse" com ele o emocionante dia. "Ele ficaria muito orgulhoso de poder participar na festa do título", ressalvou o adepto.

Pode ver o insólito vídeo aqui:

Este foi o 18.º título do Racing, primeiro desde 2014. A equipa de Lisandro López - melhor marcador do campeonato, com 17 golos em 23 jogos - empatou 1-1 no terreno do Tigre; ao mesmo tempo, o segundo, Defensa y Justicia, ficou-se pelo mesmo resultado na receção ao Unión Santa Fé, mantendo-se a quatro pontos do Racing, quando falta apenas uma jornada para o fim da prova.