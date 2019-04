Portugal atribuiu nacionalidade portuguesa ao príncipe Aga Khan, o líder espiritual da comunidade muçulmana ismaelita.

A informação é avançada pela agência Lusa, depois de confirmada pelo Ministério da Justiça.

"O Governo concedeu ao Príncipe Aga Khan, a seu pedido, nos termos da Lei da Nacionalidade, a nacionalidade portuguesa", refere o Ministério da Justiça.

O Presidente da República já havia revelado a informação durante o encerramento dos Prémios Aga Khan para a Música.

O líder da comunidade muçulmana ismaelita nasceu na Suíça, mas foi no Quénia e nos Estados Unidos onde cresceu e estudou. Agora, o príncipe Aga Kahn, que tem ligações ao Canadá, Irão e França, escolheu Portugal para morar e dirigir a comunidade.

O príncipe tornou-se líder da comunidade muçulmana ismaelita a 11 de julho de 1957, depois de ter sido o escolhido em testamento pelo seu avô, que ocupou o lugar durante 20 anos.

Esta comunidade religiosa é constituída por cerca de 15 milhões de fiéis, dos quais sete mil vivem em Portugal. Esta ligação de proximidade com o nosso país deveu-se à presença da comunidade religiosa em Moçambique. Nos últimos anos, este vínculo tem vindo a ser reforçado através da Fundação Aga Khan. Em 2015 foi anunciada a vinda da sede mundial da comunidade ismaelita para Portugal e, em 2017, o príncipe Aga Khan doou meio milhão de euros para ajudar a reconstruir Pedrógão Grande, após os incêndios que assolaram o concelho no verão.

No ano passado, o príncipe Aga Khan escolheu Lisboa para acolher as celebrações do seu jubileu de diamante - 60 anos à frente da comunidade - e, este ano, Portugal acolheu a primeira cerimónia dos prémios de música da Fundação Aga Khan.