O julgamento do marroquino acusado de vários crimes de terrorismo começou hoje com o homem de 65 anos a negar qualquer ligação ao Daesh, bem como a qualquer atividade de recrutamento. Durante a sessão, no Campus da Justiça, em Lisboa, Abdessalam Tazi disse por várias vezes que em Marrocos era ativista e que deu a cara por um movimento durante a Primavera Árabe, o que, segundo contou ao coletivo, o obrigou a fugir do seu país.

Já após o almoço, o suspeito explicou mesmo como planeou a fuga: “Paguei 600, 700 euros por um passaporte falso em 2013”. O objetivo? “Sair e salvar a vida”. Tazi disse ao coletivo presidido pelo juiz Francisco Henriques que apesar de ter chegado a Lisboa no mesmo voo que Hicham el Hanafi, entretanto detido em França por ser responsável por um atentado, não sabe se o companheiro também viajava com documentos falsos.

“Era ativista contra o regime marroquino, contra a monarquia”, sublinhou, alegando que as consequências de ficar “seriam a prisão e a tortura”.

“Eu fui porta-voz do movimento 20 de fevereiro, que era muito conhecido, num contexto da primavera árabe. A polícia começou a prender pessoas para acalmar os espíritos”, disse sempre em francês, adiantando que o seu nome aparecia até nas televisões de Marrocos.

Testemunhas falam em ascendente de Tazi sobre Hicham

A tese do MP foi confirmada pelas testemunhas que foram a tribunal. Durante a tarde de ontem foram ouvidas quatro testemunhas, sendo a primeira uma inspetora do SEF que lidou com os pedidos de asilo de ambos. Cristina Ribeiro confirmou ter recebido um pedido de proteção internacional feito por Tazi, que quando chegou ao aeroporto de Lisboa viu a sua entrada no país ser-lhe recusada. Confirmou igualmente que Hicham também pediu asilo, ainda que não saiba se vieram no mesmo voo.

O depoimento mais forte foi o de Bárbara Oliveira, coordenador de projetos do Conselho Português para Refugiados, onde estiveram os dois marroquinos. Bárbara Oliveira, que tem como missão ajudar os refugiados na integração, explicou que Tazi e Hicham tinham uma relação muito próxima. “Desde o início notou-se uma relação próxima, que estimamos que fosse pela nacionalidade. Não estranhámos por isso”, disse, lembrando que o marroquino acusado pelas autoridades portuguesas tem uma instrução acima da média e que funcionava quase como mentor.

O mais estranho foi quando Hicham, já a viver em Aveiro com Tazi, recebeu uma visita do seu irmão, que ainda estava no centro e que quando regressou contou que Hicham não podia sair de casa e ficava a ver filmes de terrorismo.

A tese foi confirmada por Cláudia Soares, que também trabalhou naquele centro.

O homem que recrutaria a partir de Aveiro

Abdessalam Tazi, que está preso desde o início de 2017 na prisão do Monsanto, foi acusado dos crimes de adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo, recrutamento para terrorismo e financiamento para terrorismo.

Mais tarde, na fase de instrução, o juiz Ivo Rosa decidiu ilibar o marroquino de crimes de terrorismo, considerando que apenas deveria seguir para julgamento por um crime de falsificação de documentos e quatro crimes de contrafacção de moeda.

Na despacho de pronúncia justificava-se: “É descrita a função e o papel do arguido, os contactos que manteve com outras pessoas com vista à alegada adesão ao estado islâmico, os locais onde exerceu esses contactos, os documentos de identificação que utilizou, as viagens que realizou, os cartões de crédito que utilizou”.

O juiz Ivo Rosa entende que “questão diferente, é saber se os autos contêm os elementos de prova suficientes para sustentar a submissão daquele a julgamento pelos crimes imputados na acusação”.

Mas em dezembro, a Relação de Lisboa mostrou a sua perplexidade quanto à fundamentação feita pelo magistrado Ivo Rosa – que tem em mãos a instrução da Operação Marquês – para não levar a julgamento Abdesselam Tazi por crimes de terrorismo. Até porque o marroquino, que chegou a Lisboa em 2013, é citado em investigações que correm França e Alemanha.

“O Mm.º juiz a quo afirma que alguns artigos da acusação que citou contêm factos e meios de prova e perceções e partes de depoimentos de algumas testemunhas, tal realidade implicava que deveria ter tido em consideração tais meios de prova na apreciação dos factos indiciados, ao invés de os ter omitido na fundamentação da decisão em crise”, referem os desembargadores, afirmando mesmo: “Torna-se forçoso mencionar, outrossim, que nos causa evidente perplexidade a circunstância de, na decisão de não pronúncia, se ter considerado como não estando suficientemente indiciados os factos descritos na acusação sob [alguns] artigos, incluindo assim alguma factualidade que anteriormente se afirmara ser irrelevante. Até porque se fica com uma dupla qualificação desses factos que, se por um lado, seriam irrelevantes, ao mesmo tempo, não estariam suficientemente indiciados”.

Sobre a decisão do juiz Ivo Rosa é ainda referido que este teve alguma “dificuldade de aceitação” do enquadramento jurídico efetuado pelo Ministério Público.

Como o sedutor Tazi radicalizou Hicham, segundo o MP

Para o Ministério Público, Tazi foi o responsável pela radicalização de Hicham El Hanafi.

Ambos viviam num quarto alugado por uma senhora, em Aveiro, e eram tratados por outros nomes (Salim e Xan). A proprietária descreveu-os como pessoas que falavam muito em Alá, que gostavam de Portugal e de jogar à bola e ao pião – cada um tinha o seu.

“Toda a gente diz que o comportamento do Hicham mudou com a convivência com Tazi, homem mais experiente, mais velho e com capacidade de sedução”, frisou o procurador João Melo no debate instrutório que aconteceu no ano passado, afirmando que o arguido “estuda os personagens e os momentos próprios e sabe construir o seu discurso de forma a seduzir.”

Além disso, o magistrado elencou várias mentiras de Tazi e o facto de ter falsificado os seus documentos: “Não fez outra coisa desde que chegou à Europa senão mentir.”

Para o MP, Tazi – que foi preso na Alemanha em 2016 e cumpriu pena por fraude informática com o uso de cartões de crédito – não radicalizou apenas Hicham. Ou seja, funcionando como uma espécie de líder da célula que atuava em Portugal, centrada em Lisboa e Aveiro e com ligações a vários países europeus e ao Daesh, o marroquino de 64 anos, ex-polícia e que chegou a Portugal pela primeira vez em 2013, recrutaria também no Centro de Acolhimento de Refugiados.

O procurador João Melo defendeu ainda que não se pode acreditar que o arguido não saiba, como este disse, se uma mala azul onde foram recolhidos documentos e moedas da Guatemala (país para onde Tazi admitiu ter viajado sozinho) era ou não sua. “Não é crível que uma pessoa não se lembre da cor da sua mala, da mala com que viajou pela Europa. Até porque teve de a identificar nos aeroportos”, salientou. “Qualquer pessoa vê que a versão apresentada pelo arguido não tem correspondência com a verdade.”

O MP considera ainda que terá sido Tazi a convencer a família de Hicham a ir para a Síria: “Foi o arguido que deu as instruções à família para que, quando chegassem a Portugal, dissessem que eram perseguidos pelo regime marroquino e ficassem no centro de asilo onde ia todas as semanas oferecer coisas e falar com as pessoas, seduzi-las com a conversa da doutrinação jihadista.” Aos jovens do centro, o MP acredita que o suspeito dizia que tinham de abandonar Portugal, convencendo-os de que conseguiriam uma vida melhor e uma remuneração de 1800 dólares.

Tazi começou a ser investigado no âmbito de uma denúncia de três cidadãos marroquinos, um deles irmão de Hicham. O arguido defende que tudo se tratou de uma cilada, mas o MP diz haver fortes indícios.

A radicalização que terá sido feita em Portugal

A radicalização de Hicham el Hanachi em Portugal, suspeito que atualmente está detido em França, foi aliás descrita pelo pai do próprio no âmbito da investigação que corre naquele país: “Abdesselam Tazi estabeleceu laços de amizade com o meu filho. E foi ele quem o recrutou e lhe meteu na cabeça as ideias terroristas, e é ele o responsável pela sua radicalização”.

Hicham foi trazido de Marrocos para Portugal por Tazi que, com 64 anos, está preso preventivamente na Cadeia do Monsanto desde o início de 2017.

Além desta radicalização, o MP considerava que as diversas deslocações de Tazi ao Centro de Acolhimento para Refugiados em Loures quando já tinha saído de lá tinham como objetivo recrutar operacionais para o Daesh. Aos alvos prometeria um pagamento mensal de cerca de 1800 dólares. Hicham, que viajou com Tazi pela Europa, acompanhou-o em algumas destas visitas a Loures.