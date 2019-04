Ricardo Sá Pinto estará de partida do Légia de Varsóvia. O anúncio surge um dia depois de ter sofrido uma pesada derrota por 4-0, na casa do Wisla.

A equipa até agora treinada por Sá Pinto segue no segundo lugar do campeonato polaco, com menos cinco pontos que o líder, Lechia Gdank, numa altura em que faltam apenas três jornadas para o final da temporada.

Com esta goleada sofrida frente ao sétimo classificado, a equipa comprometeu as aspirações a vencer a liga polaca.

Recorde-se que Sá Pinto chegou à Polónia esta época. Ao longo da sua carreira já passou pelo Sporting, Estrela Vermelha, OFI, Atromitos, Belenenses e Standard Liège.