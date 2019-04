Um homem foi condenado pelo tribunal criminal de Almada a cinco anos de prisão efetiva pelo crime de violação.

“Foi dado como provado que o arguido, no dia 7 de julho de 2018, obrigou o ofendido a ir consigo para as traseiras de um prédio, na Moita, tendo-o aí forçado a manter relações sexuais”, refere uma nota publicada no site oficial da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, esta segunda-feira.

De acordo com a mesma nota, o arguido encontra-se em prisão preventiva até trânsito em julgado da prisão.

O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 10 mil euros à vítima.