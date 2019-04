O mercado automóvel em Portugal registou uma queda homóloga de 9,9% em março, um cenário idêntico ao que tinha sido registado no mês anterior.

De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados em março 28.551 veículos automóveis, o que representa um decréscimo de 9,9% face ao mesmo mês do ano anterior. Dos carros matriculados este mês em Portugal, 24.900 são ligeiros de passageiros, ou seja, menos 10,7 por cento do que no mês homólogo do ano anterior.

Já em relação ao primeiro trimestre deste ano, foram colocados em circulação 69.623 novos veículos, o que representa um decréscimo de 4,7% em relação ao mesmo período de 2018. “No primeiro trimestre de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 59.445 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 5,9 por cento relativamente ao período homólogo de 2018”, lê-se no comunicado da ACAP.

Nos veículos ligeiros de mercadorias, o cenário mantém-se: este mês, foi registada uma queda de 7,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre, foi registado um ligério acréscimo de 0,9% face ao período homólogo de 2018.

No mercado de veículos pesados é onde se regista um cenário mais otimista: “Quanto ao mercado de veículos pesados, tanto de passageiros como de mercadorias, e em cujo conceito estão englobados os tractores de mercadorias, verificou-se em março de 2019 um aumento de 27,3 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior”, refere o mesmo comunicado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, houve um acréscimo do mercado de 15,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.