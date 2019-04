O mês de abril chegou e trouxe também a chuva depois de vários dias de sol. Esta segunda-feira, a queda de granizo na zona da Amadora, Lisboa, deixou algumas estradas pintadas de branco.

A previsão de aguaceiros e queda de granizo já tinha sido feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No entanto, quem passava por esta zona não deixou de ficar surpreendido e são já várias as imagens partilhadas nas redes sociais.

Veja a fotogaleria.