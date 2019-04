O Boom Festival, que se realiza em Idanha-a-Nova, foi distinguido mais uma vez na área da sustentabilidade, tendo recebido um prémio da organização internacional A Greener Festival (AGF), anunciou esta segunda-feira o festival.

O Boom, que estava nomeado para cinco das dez categorias , foi um dos nove festivais premiados e recebeu o galardão na categoria "AGF Greener Creative Award".

O esforço da organização do Boom "em criar espaços, instalações de arte e ambientes com base nos princípios da sustentabilidade ambiental e da ética social foi reconhecido pelo júri independente que premiou os vencedores na primeira edição destes prémios internacionais", afirma o Boom numa nota de imprensa.

A organização dos Greener Festival Awards destaca ainda a particularidade de o festival juntar “cientistas, académicos, artistas, xamãs, tribos indígenas e ativistas num único espaço", além de a Boomland, o programa de reflorestação, ser "uma obra de arte em si própria, com as estruturas e esculturas do festival a fundirem-se perfeitamente na envolvente pelo uso de materiais naturais e técnicas de permacultura".

De salientar que através da Boomland já foram plantadas 720 árvores, desde 2005.

Na última edição do festival, 40% do lixo produzido foi reciclado ou usado para a produção de composto orgânico e todos os utensílios utilizados na restauração eram biodegradáveis.