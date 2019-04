O investimento imobiliário na área de reabilitação urbana de Lisboa atingiu “um valor recorde de 5,92 mil milhões de euros” durante 2018, o que corresponde a cerca de 13.150 transações. Os dados foram revelados pela Confidencial Imobiliário.

De acordo com a empresa, os resultados obtidos em 2018 na ARU de Lisboa representam “um volume de investimento inédito neste território”, considerando o reporte de dados realizado desde 2014, e assinalam “um crescimento de 38% face aos 4,28 mil milhões de euros transacionados no ano anterior”, assim como um aumento em 21% (10.880) no número de operações.

“O segmento residencial foi o principal alvo de investimento, concentrando 84% das transações registadas (mais de 11.700 operações) e 68% do volume investido (4,03 mil milhões de euros)”, indicou a empresa do setor imobiliário, referindo que, face ao ano anterior, o investimento em habitação na ARU de Lisboa cresceu 42%, comparando com os 2,85 mil milhões de euros investidos em 2017.

Neste âmbito, os imóveis de comércio e serviços concentraram 12% do total (cerca de 1500 transações) do número de operações e pesaram 21% em volume de investimento durante 2018, o que significa, também, uma evolução positiva de 22% para 1,28 mil milhões de euros, face a 2017.

Segundo os dados de investimento imobiliário na ARU de Lisboa, “a transação de terrenos também se mostrou dinâmica, movimentando mais de 100 milhões de euros em 2018”.

Em termos geográficos, as Avenidas Novas e Santa Maria Maior foram as freguesias com maior volume de investimento, cada uma transacionando cerca de 750 milhões de euros, seguidas por Santo António, com 688,5 milhões de euros de investimento, apontou a Confidencial Imobiliário, destacando, ainda, entre as freguesias com maior representatividade no investimento em 2018: Arroios (519 milhões de euros), Estrela (415 milhões de euros) e Misericórdia (410 milhões de euros).

Estas seis freguesias lisboetas representam, no total, “60% de todo o montante transacionado na ARU de Lisboa, mas verifica-se uma crescente dispersão do investimento a cada vez mais zonas da cidade, tendo duplicado (de seis para 12) o número de freguesias onde o investimento supera os 200 milhões de euros”.

A ARU de Lisboa cobre, praticamente, todo o território da cidade, excluindo algumas zonas como o Parque das Nações, as Laranjeiras ou a Alta de Lisboa, pelo que a análise de investimento imobiliário considera todas as freguesias da cidade, excluindo as do Parque das Nações, Lumiar e Santa Clara.

A empresa Confidencial Imobiliário é especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado, detendo índices e bases de dados exclusivas sobre a oferta e vendas de fogos, com detalhe à freguesia, através de um levantamento de informações junto de promotores, mediadores e avaliadores imobiliários, além da banca.