“Se não tivermos as pessoas interessadas e envolvidas nas decisões de uma cidade que sintam que a cidade também é delas, torna-se impossível transformar uma cidade em smart city”. Ana Fragata é diretora executiva do 5.o Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS) e não tem dúvidas de que o segredo está mesmo nas pessoas.

O FICIS é o primeiro grande evento sobre as cidades inteligentes a surgir em Portugal, tendo nascido em Braga por impulso da sociedade civil e para a sociedade civil. E seguindo o princípio de que não há smart cities sem smart citizens, o acesso do público ao FICIS é inteiramente gratuito.

“Somente é preciso registo no link do site do evento, sendo a ideia democratizar o acesso à informação, possibilitando aos cidadãos o conhecimento aprofundado sobre as mais diversas soluções e projetos em torno da construção da cidade inteligente”, diz a responsável pelo evento.

Para Ana Fragata, “o FICIS aconteceria facilmente em Lisboa ou no Porto, mas quis manter-se sempre no Minho e em Braga, para reforçar a dinâmica e capacidade inovadora de uma região que tem projetos ambiciosos”.

Este fórum tem o objetivo de ir além do uso das tecnologias nas cidades: pretende mostrar que não há inteligência nem sustentabilidade sem massa humana. É por isso que Ana Fragata não tem dúvidas de que “as cidades e as comunidades assumem papel determinante no que respeita à redução de emissões, à descarbonização e à melhoria da qualidade de vida das pessoas, não só na parte ambiental, mas também no plano sociológico e da educação”.

Quem vai estar presente? Ao longo de três dias, até quinta- -feira, nove presidentes de câmaras municipais nortenhas apresentarão novas ideias e projetos para se potenciarem os respetivos municípios enquanto smart cities, para além de partilharem práticas inteligentes e sustentáveis já implementadas.

Os presidentes das autarquias de Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Guimarães, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Valença, Boticas, Chaves e Montalegre estarão no auditório do Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, para debater com mais 20 especialistas nacionais e internacionais em smart cities aquilo que pode e deve ser feito para potenciar o conceito.

Aqueles mesmos especialistas darão a conhecer as mais recentes e inovadoras soluções aplicáveis às cidades em sessões temáticas dedicadas a áreas como ambiente, regeneração urbana, saúde, tecnologia, economia, governança, energia e mobilidade, entre mais temas.

Além dos autarcas de nove concelhos do norte do país, a 5.a edição do FICIS contará com a participação de altos responsáveis de empresas como a Altice Portugal, Grupo DST, Bosch, Bial, EDP Distribuição, PortGás, Schneider Electric, IBM e Siemens, entre outras, que integrarão painéis onde serão discutidas temáticas como a inovação, ambiente, saúde, energia, mobilidade e economia e governança, enquanto na área da saúde se destaca a presença – sendo este ano convidado internacional – de Lars Montelius, diretor-geral do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), instalado na cidade de Braga.

Desde a sua primeira edição, em 2015, o FICIS realizou-se sempre em Braga.