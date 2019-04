A RE/MAX fechou 2018 com um volume de transações na ordem dos 4,36 mil milhões de euros, relativos a 62.287 transações, 79% das quais provenientes de compra e venda de imóveis. Estes números representam um crescimento de 9% no volume total de transações e de 17% em volume de negócios.

A empresa diz ainda que, “numa altura em que o setor imobiliário português continua com uma enorme vitalidade”, são os portugueses quem mais estão a adquirir ou a arrendar casa. De acordo com as contas da mediadora, os clientes nacionais representaram 84% do total das transações. Logo a seguir surgem os brasileiros (4,67%), sendo pelo segundo ano consecutivo a nacionalidade que mais negoceia com a mediadora. Em 2016, eram os franceses que lideravam o ranking dos compradores estrangeiros, mas no ano passado, apresentavam um peso de 1,81%, seguidos pelos ingleses (1,03%) e chineses (0,85%).

A CEO da RE/MAX, Beatriz Rubio, acredita que, em 2019, há indicadores que impulsionarão o setor e destaca a estabilização de preços, maior tranquilidade para o setor e bom mercado para trabalhar a mediação”, acrescentando ainda que “o poder económico das famílias portuguesas deverá continuar a mostrar sinais de crescimento, os preços do setor deverão estabilizar e a adesão e concessão de crédito à habitação manter-se-ão inalterados.”

Lisboa, Sintra e Oeiras lideram transações

Os dados da mediadora mostram ainda que a tipologia de imóvel mais escolhida por clientes em território nacional continua a ser os apartamentos, representando 62% do volume de transações imobiliárias efetuadas. As tipologias que mais se destacaram foram as de três, quatro e duas assoalhadas, T2, T3 e T1 respetivamente, as preferidas de inquilinos e compradores nacionais, com 45%, 31% e 17% do total registado nesse período.

A mediadora diz ainda que, no ano passado, os terrenos foram a tipologia de imóvel que registou mais crescimento face a 2017, registando um incremento na ordem dos 17,7 pontos percentuais, “assumindo no último ano, 5% das preferências dos investidores”.

Por outro lado, as moradias continuam a ser a segunda tipologia favorita, a seguir aos apartamentos, tal como em igual período do ano passado. Os concelhos de Lisboa, Sintra e Oeiras são aqueles que registaram um maior volume de transações para a RE/MAX em 2018, seguidos dos de Cascais, Almada e Porto.