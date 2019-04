O BCP vai começar a cobrar 1,20 euros pelas transferências através do MB Way, a partir do dia 17 de junho. Também as transferências através da aplicação da instituição vão ter um custo de 50 cêntimos, ainda assim, terá um custo mais baixo. As alterações constam no novo preçário, divulgado no site oficial do banco. Nos dois casos, ao valor que é cobrado é preciso acrescentar o imposto de selo.

Este não é um caso isolado. No início de fevereiro tinha sido a vez do BPI a anunciar a cobrança destes valores. O ActivoBank também cobra 1,40 euros no caso de transferências para outra instituição financeira, enquanto o BBVA cobra um euro. Já a Caixa Geral de Depósitos, assim como o Montepio, cobra 20 cêntimos por transferência, independentemente de ser para a mesma ou para outra instituição financeira. O cenário repete-se no Novo Banco, que pede 15 cêntimos.

Os últimos dados da SIBS revelam que 63% das transferências via MB Way – que já conta com mais de um milhão de utilizadores em Portugal -, têm um valor máximo de 50 euros e 27% não ultrapassam os 10 euros.

Para quem quer fintar as comissões que são cobradas pelo sistema MB Way, o concorrente PayPal pode ser alternativa, assim como, a Revolut.