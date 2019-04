Mais de 20 quilos de plástico encontrados no estômago de uma baleia grávida encontrada morta

Mais de 20 quilos de plástico encontrados no estômago de uma baleia grávida encontrada morta

Sacos de lixo, redes de pesca, tubos e a bolsa de líquido de uma máquina de lavar roupa, com marca e código de barras, foram alguns dos objetos descobertos no interior do animal