Um incêndio nas montanhas da província de Sichuan, no sudoeste da China, matou pelo menos 30 pessoas, a maioria bombeiros, de acordo com um balanço feito esta segunda-feira pelas autoridades chinesas.

As mortes aconteceram depois de uma mudança repentina da direção do vento, no passado domingo, enquanto os bombeiros combatiam o fogo numa área acidentada, a uma altitude de 3800 metros, segundo foi avançado pelo Ministério chinês de Gestão de Emergências.

Entre os mortos, contam-se 27 bombeiros e três residentes locais, que tinham sido recrutados para ajudar no combate ao fogo.

De recordar que 700 pessoas combatiam este incêndio, que deflagrou no sábado. Dois helicópteros com equipas médicas e militares foram enviadas para o local, para ajudarem nas operações de resgate.

Nas últimas semanas a China tem combatido vários incêndios florestais em diversas partes do país, devido ao tempo seco e aos ventos fortes que se têm feito sentir, principalmente na zona norte do país.

O número de mortes entre os bombeiros regista o pior valor desde 2015, quando uma explosão num depósito de produtos químicos vitimou 173 pessoas.