O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, falou esta segunda-feira sobre a lesão de Cristiano Ronaldo. O técnico garante que o interncional português está a trabalhar para poder regressar o mais rápido possível, mas afirma que será pouco provável contar com a sua presença na partida frente ao Ajax.

"O Cristiano está a trabalhar para regressar. Temos a esperança de ele estar pronto para o jogo com o Ajax, mas será difícil", afirmou Allegri na antevisão do jogo frente ao Cagliari, a contar para a 30ª jornada da Liga italiana.

O treinador da Vecchia Signora aproveitou ainda para falar sobre os outros jogadores, que também estão lesionados. "O Douglas Costa está em boas condições e deverá estar disponível para este jogo. O Khedira treinou ontem com o grupo e poderá regressar para o jogo com o AC Milan", explicou o técnico.

De recordar que Cristiano Ronaldo ficou lesionado na coxa direita durante o jogo da seleção portuguesa frente à Sérvia, uma partida a contar para a fase de qualificação para o Euro 2020.

A primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que irá colocar frente a frente Juventus e Ajax, realiza-se no próximo dia dez de abril.

