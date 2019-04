O Inverno deste ano - 2018/2019 - em Portugal continental foi muito quente, pelo menos para aquilo que é considerado normal. Foi o 4.º mais seco do século, estando assim todo o território em seca meteorológica no final da estação por falta de chuva, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o resumo feito pelo Boletim Climatológico, a que a agência Lusa teve acesso, o défice de precipitação que ocorreu no Inverno originou que se instalasse uma situação de seca meteorológica em todo o território, com maior intensidade na região sul, diz o IPMA.

O mesmo documento revela ainda que o total da quantidade de precipitação ocorrida entre dezembro a fevereiro, corresponde a cerca de 41% do valor médio, sendo este o quarto Inverno mais seco desde 2000.

No mês de fevereiro foram ultrapassados, em cerca de 30% das estações, os valores da temperatura máxima do ar, sendo que os maiores valores foram registados principalmente nas regiões do Norte e Centro.