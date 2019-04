Este domingo, morreu a primeira pessoa vítima de cólera na cidade da Beira, em Moçambique, avançou o diretor-nacional de Assistência Médica de Moçambique, Ussene Isse, citado pela Televisão de Moçambique (TVM).

Além disso, o responsável disse ainda que o número de casos de cólera em Moçambique, depois de o ciclone Idai ter deixado muitas zonas do país devastadas, aumentou para 517.

Na manhã desta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que chegaram a Moçambique 900 mil doses de vacina contra a cólera.

Recorde-se que hoje as autoridades moçambicanas voltaram a fazer um balanço do número de vítimas mortais na sequência do ciclone, e revelaram que há já confirmadas 518 vítimas mortais.