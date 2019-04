Um angolano, suspeito de tráfico de menores, foi detido pelo SEF no Aeroporto de Lisboa, este domingo de manhã.

O homem tinha acabado de aterrar em Lisboa, num voo vindo de Luanda, acompanhado por duas mulheres e três bebés. O facto de o angolano dizer que estava em trânsito para Cabo Verde alertou os inspetores.

Após uma análise aos documentos, o homem acabou detido. As autoridades acreditam que se trata de um ‘facilitador’ de uma rede internacional de tráfico de seres humanos, na sua maioria colocados na Europa para obtenção de subsídios, segundo o próprio SEF, citado pelo Correio da Manhã.

As duas mulheres e os três bebés que acompanhavam o suspeito foram acolhidos no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, tendo efetuado um pedido de asilo ao estado português.

O homem encontra-se detido, tendo sido indiciado por falsificação de documento, auxílio à imigração ilegal e associação ao auxílio à imigração ilegal.

Deverá ser presente a tribunal, esta segunda-feira, para primeiro interrogatório judicial.