Esta segunda-feira, Abdessalam Tazi, de 65 anos, começa a ser julgado no Tribunal Central Criminal de Lisboa, por estar acusado de pertencer ao Estado Islâmico e de recrutar pessoas em Portugal a troco de dinheiro.

A sessão está marcada para hoje às 09h30 e, de acordo com a defesa do arguido, Lopes Guerreiro, em declarações à agência Lusa, o seu constituinte irá prestar declarações "com o exclusivo propósito de demonstrar, uma vez mais, que nada tem de ver com terrorismo, com ligações ao Estado Islâmico, com recrutamento e financiamento de terroristas ou com idas à Síria"

Em tribunal, o arguido responde por oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.