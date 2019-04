Gony Zubizarreta e Yolanda Sequeira carimbaram, este domingo, o triunfo no Allianz Figueira Pro, a segunda de cinco etapas da Liga MEO Surf 2019, o principal circuito nacional e aquele que define os campeões nacionais de surf. O desfecho da etapa disputada na Praia do Cabedelo acabou por alterar a situação na frente do Ranking Santander, onde surgem agora Miguel Blanco e Yolanda Sequeira como novos líderes.

Num dia final bem preenchido, com cerca de oito horas de competição até serem encontrados os campeões, as surpresas começaram bem cedo. Na prova masculina, Tomás Fernandes, que se apresentou adoentado nesta etapa, acabou por perder na 3.ª ronda, deixando a liderança do ranking à mercê da concorrência. Mas as surpresas também tiveram o carimbo da juventude, com nomes como Afonso Candeias e Guilherme Ribeiro, no masculino, e Matilde Passarinho, no feminino, a chegarem pela primeira vez na carreira às fases man-on-man e woman-on-woman, respetivamente.

Contudo, as surpresas terminaram nos quartos-de-final, onde os principais favoritos começaram a afirmar-se. Nas meias-finais Gony Zubizarreta teve de superar um heat explosivo frente a Vasco Ribeiro, enquanto o campeão nacional Miguel Blanco venceu um duelo muito equilibrado frente a Marlon Lipke. Na final Gony acabou por superiorizar-se a Blanco, com 14 pontos num máximo de 20, contra 9,40 pontos. Apesar da derrota na final, Blanco assegurou a subida à liderança do ranking Santander masculino – está empatado com Vasco Ribeiro, mas o desempate joga a seu favor.



“Ganhar etapas da Liga MEO Surf não é fácil”, começou por afirmar Gony Zubizarreta, após a segunda vitória consecutiva no Allianz Figueira Pro. “Não consegui ir à etapa da Ericeira, com muita pena, e por isso estava com muita vontade de vir à Figueira da Foz. Tive baterias muito difíceis, mas a prancha andou bem e estive em sintonia com o mar. Estava relaxado e sem expectativas altas, por isso acabou por correr tudo bem. O nível está muito elevado, esta é a melhor Liga do Mundo e a partir dos quartos-de-final é como se fosse uma etapa do circuito mundial de qualificação. Este é um circuito incrível e ganhar etapas é um orgulho. Vou, certamente, estar presente nas próximas etapas, especialmente no Algarve, pois estou muito feliz por essa etapa ter regressado ao calendário”, vincou o surfista galego.

Já na prova feminina o Allianz Figueira Pro viu repetir-se a final da etapa anterior, mas, desta vez, com um desfecho diferente. Após uma bateria bem renhida Yolanda Sequeira, que somou 8,65 pontos, conseguiu a desforra frente a Teresa Bonvalot, que contabilizou 8,05 pontos. Um triunfo que deixa ambas empatadas na liderança Ranking Santander, mas com o desempate a pender para a surfista algarvia, fruto de ter um seeding superior. Por isso mesmo, é Yolanda Sequeira que vestirá a licra Santander na próxima etapa.



“Esta é uma vitória muito saborosa Após a derrota na Ericeira estava desejosa de reencontrar a Teresa na final. Consegui a desforra, desta vez foi melhor para o meu lado. Agora, vou com tudo para lutar pelo título nacional, que é o meu grande objetivo, e também pela Allianz Triple Crown”, afirmou Yolanda, que garantiu no Cabedelo a segunda vitória da carreira na Liga MEO Surf. “Depois de vencer no Guincho treinei muito forte durante o inverno só para poder começar este ano em força. Quero muito mostrar o meu surf e do que sou capaz, mas, mesmo assim, penso que ainda não mostrei todo o meu potencial”, frisou a surfista algarvia, num sério aviso à concorrência.



Resultados finais do Allianz Figueira Pro:

Final masculina: Gony Zubizarreta 14,00 vs Miguel Blanco 9,40

Final feminina: Yolanda Sequeira 8,65 vs Teresa Bonvalot 8,05

Figeueira Best Surfer: Ivo Cação e Matilde Queiroz

Somersby Onda do Outro Mundo: Teresa Bonvalot com 8,50 pontos na 1.ª ronda

Renault Expression Session: Miguel Blanco e Concha Balsemão

Sumatra Surf Trip (Melhor Júnior): Vasco Cordeiro e Concha Balsemão