Esta segunda-feira, oito distritos do país estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros que podem, por vezes, ser fortes e, acompanhados por granizo e trovoadas, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos sob aviso amarelo são Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre. O alerta está em vigor a partiir das 10h00 e as 19h00 desta segunda-feira.

De acordo com o IPMA, as temperaturas mínimas esta segunda-feira, em Bragança, vão oscilar entre os 5 graus Celsius e os 12 em Faro e Lisboa, Já as máximas entre os 15, na Guarda, e os 22 em Setúbal e na Guarda.