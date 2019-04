Para Paulo Rangel, "o Serviço Nacional de Saúde nunca funcionou tão mal como com este Governo".

Paulo Rangel, que falava esta tarde, em Murça, no distrito de Vila Real, considerou "haver uma forma manhosa deste Governo, que tira com uma mão e tira com as duas", exemplificando que "dá mais dez euros por mês nas reformas, nas vai adiando as intervenções cirúrgicas em Portugal".

Portugal "está a perder sete por cento, isto é, 1.1600 milhões de euros, de fundos europeus".

Paulo Rangel citou a propósito o recente relatório do Tribunal de Contas Europeu, de quinta-feira, para cimentar as suas afirmações quanto aos "números decrescentes dos fundos europeus".

"Ainda agora o Banco de Portugal saiu

com um relatório em que se constata que este é o pior Governo desde que estamos na União Europeia", afirmou Paulo Rangel.

"Pedro Marques merece uma censura", disse Paulo Rangel, mostrando "as minhas preocupações com a convergência e a coesão", eligiando o trabalha do número três da lista do PSD, o eurodeputado José Manuel Fernandes.

Nesta mesma sessão, o presidente da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes, tornou-se militante do PSD.