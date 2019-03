O Sporting conquistou a Taça de Portugal de futsal, ao vencer na final o Benfica no desempate por grandes penalidades (3-2), depois de um empate a cinco golos no fim do prolongamento (4-4 nos 40 minutos). Robinho desperdiçou o último penálti para as águias, permitindo a defesa a Gonçalo Portugal, com Merlim a carimbar depois a conquista leonina.

O Benfica até entrou melhor na final de Gondomar, tendo estado mesmo a vencer por 2-0: golos de Torlà (2') e Robinho (9'). O Sporting reduziu por Dieguinho, aos 11', mas o Benfica voltaria a marcar, desta feita por Fernandinho (15'). A um minuto do intervalo, Cardinal reduziu novamente para os leões, que na segunda parte deram a volta com golos de Cavinato (23') e Merlim (25'). Os encarnados arriscaram tudo e seria mesmo o guarda-redes Roncaglio a fazer o empate aos 32'. No prolongamento, o Benfica voltou a estar em vantagem, com Fernandinho a bisar (44'), mas um autogolo de Rafael Henmi (46') levou o jogo para penáltis, com os verde-e-brancos a saírem a sorrir do desempate final.

Os leões somam agora sete conquistas da Taça de Portugal, precisamente o mesmo registo do Benfica, numa prova onde os dois eternos rivais têm clara hegemonia. Desde que as águias criaram uma equipa de futsal, só por três vezes o troféu não foi para Benfica ou Sporting: em 2003/04 (SL Olivais), em 2009/10 (Belenenses) e em 2013/14 (Fundão).

Historial

2018/19 Sporting

2017/18 Sporting

2016/17 Benfica

2015/16 Sporting

2014/15 Benfica

2013/14 Fundão

2012/13 Sporting

2011/12 Benfica

2010/11 Sporting

2009/10 Belenenses

2008/09 Benfica

2007/08 Sporting

2006/07 Benfica

2005/06 Sporting

2004/05 Benfica

2003/04 SL Olivais

2002/03 Benfica

2001/02 Fundação Jorge Antunes

2000/01 Fundação Jorge Antunes

1999/00 Correio da Manhã

1998/99 Instituto D. João V

1997/98 Miramar