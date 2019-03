Um jovem de 24 anos morreu este domingo afogado no rio Douro, na zona da Alfândega do Porto.

A vítima terá entrado água embriegada, depois de ter saído de uma discoteca nas proximidades e estaria na presença de um grupo de amigos quando desapareceu no rio.

A meio da tarde, o corpo foi localizado por uma equipa de mergulhadores, que o resgatou e enviou para o Instituto de Medicina Legal.

Ao Jornal de Notícias, Cruz Martins, comandante da Capitania do Douro, confirmou que o desaparecimento do jovem no rio foi “presenciado por outras pessoas”, que foram já identificadas e ouvidas pela Polícia Marítima.

O caso será agora investigado, seguindo os trâmites normais. “Neste momento, é prematuro estar a adiantar o que quer que seja”, afirmou ainda o comandante da Capitania do Douro.