Miguel Oliveira somou este domingo os primeiros pontos no MotoGP, a categoria máxima do motociclismo mundial. Depois do 17.º lugar na corrida de estreia, no GP do Catar, o piloto natural de Almada terminou agora em 11º no GP da Argentina, conquistando cinco pontos - os primeiros de um português na prova.

"Primeiros pontos alcançados! Muito feliz e orgulhoso com o resultado de hoje. O trabalho árduo compensa", escreveu Miguel Oliveira nas redes sociais, dizendo ainda já estar "focado em Austin", a cidade norte-americana onde terá lugar a terceira etapa do Mundial, no fim de semana de 12 a 14 de abril.

Oliveira é agora 15.º na classificação geral do Mundial, liderada pelo campeão em título, o espanhol Marc Márquez, da Honda - que venceu a corrida. O veterano Valentino Rossi (Yamaha) ficou em segundo, com Andrea Dovizioso (Ducati) a encerrar o pódio.