Vai arrancar um curso para 120 inspetores da Polícia Judiciária e outros 40 elementos preparam-se para iniciam o estágio. O anúncio oficial será feito amanhã numa cerimónia que deverá contar com a presença do primeiro-ministro e da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. Ao que o i apurou, serão ainda anunciadas outras medidas, como a aquisição de novas viaturas, bem como investimentos já realizados - a PJ terá recebido dois mil computadores nos últimos tempos.

Os inspetores têm feito 19 minutos de greve diários, entre as 11h30 e as 11h49, reclamando que sejam revistos os estatutos e aprovada a nova lei orgânica. Além disso, preendem também o descongelamento de carreiras e resolver a falta de meios constante.

Antes desta greve, os inspetores já tinham feito uma outra em regime de rotatividade que durou 12 dias para reivindicar a revisão do estatuto profissional. As operações policiais começavam apenas às 9 horas da manhã, o que não é comum. E, entre 4 e 5 de fevereiro, avançaram com uma outra, desta vez de paralisação total a todas as unidades de prevenção e fora do horário habitual.