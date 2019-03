O Governo poderia ter ido mais longe na reforma da supervisão. O alerta é dado pelo presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP) ao acusar falta de ambição por parte do Executivo. “Era a oportunidade, numa situação nova, de encarar o tema da reforma da supervisão de uma forma mais aberta e mais construtiva. Não creio que foi isso que tenha acontecido”, disse José Veiga Sarmento, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.

De acordo com o responsável, “o que se decidiu foi construir sobre o velho e considerar acrescentar estruturas e custos a uma estrutura que necessitava de uma reformulação maior”, lembrando que a proposta de supervisão apresentada pelo Governo de António Costa não resolve os problemas identificados no passado relacionados com as falhas da supervisão e que “destruíram” o sistema financeiro.

Portugal perde, segundo Veiga Sarmento, uma oportunidade para criar uma entidade única de supervisão, o que no seu entender, seria a melhor solução. “Uma entidade única é uma prática que vemos em muitos outros países e tem razão de ser” e é “o que devia ter acontecido”, diz na mesma entrevista.

Mudanças na supervisão

Em causa está a criação de uma nova entidade que fique com a responsabilidade da supervisão macroprudencial (que salvaguarda a estabilidade de todo o sistema financeiro e previne riscos sistémicos) e que a responsabilidade pela resolução de bancos seja retirada do BdP.

Segundo o Governo, essa nova entidade (que substituiria o CNSF - Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e o CNEF - Conselho Nacional de Estabilidade Financeira) ficará também a autoridade que agregará os três supervisores nas matérias comuns, coordenando as suas atuações.

Além disso, está previsto que as “figuras de topo” do BdP e do CSEF sejam nomeadas pelo Presidente da República e sujeitas à aprovação parlamentar.