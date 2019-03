Um grupo de mergulhadores está a procurar por um jovem, de 24 anos, que desapareceu na manhã deste domingo, no rio Douro, no Porto.

Segundo o Jornal de Notícias, o jovem teria saído de uma discoteca junto ao local e estaria embriagado quando entrou na água.

"Estaria acompanhado de um amigo quando caiu ao cais", disse o comandante da Capitania do Douro, Cruz Martins, citado pelo mesmo jornal.

Depois de chamado socorro, várias pessoas juntaram-se à volta do cais. De acordo com Cruz Martins, já com o INEM no local, o jovem que "aparentava estar embriagado", acabou "por entrar na água e desapareceu".

O alerta foi fado pelas 09h37, via 112.

De acordo com o Jornal de Notícias, para o local foram três mergulhadores do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e dois elementos da Capitania do Douro, a bordo de um salva-vidas. O mesmo jornal escreve ainda que foi também mobilizada uma embarcação da Polícia Marítima.