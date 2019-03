Francisco Seixas da Costa, diplomata português aposentado, utilizou no último sábado as redes sociais para comentar os resultados futebolísticos dos últimos jogos do Benfica, FC Porto e Sporting. No entanto, houve uma publicação que gerou controvérsia.

No Twitter, o também professor universitário escreveu que “Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador”, mas acabou por afirmar depois que o treinador português é “um javardo”.

"Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FC Porto que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho", escreveu na rede social o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

No entanto, as palavras de Francisco Seixas da Costa mereceram fortes críticas por parte de alguns utilizadores.

“Foi um belo dia! Naturalmente que, como sportinguista, prefiro que o Porto ganhe o campeonato (não gosto do termo Liga). Mas, ao afirmar uma evidência - que o Sérgio Conceição é uma figura que, em educação, está na cave das Antas - recebi uma batelada de insultos. Lá bloqueei...”, escreveu.