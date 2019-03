O jogo entre o Benfica e o Sporting, no último sábado, o primeiro de sempre, bateu o recorde de assistências num estádio de futebol em Portugal na vertente feminina com 15.204 espetadores e angariou 38 mil euros, com os ingressos, para as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.

Segundo a agência Lusa, o recorde de assistências numa partida de futebol feminino em Portugal pertencia à final da Taça de Portugal, entre Sporting e Braga, em 2017, com 12.213 espetadores.

Cada ingresso custava dois euros e cinquenta cêntimos, tendo resultado numa receita final de 38.000 euros.

Os patrocinadores do evento, Benfica e Sporting, doaram ainda dois cheques à Cruz Vermelha Portuguesa no valor de 5.000 euros cada.

Além dos adeptos, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a Ministra da Saúde, Marta Temido, o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo e o embaixador de Moçambique marcaram presença.

Recorde-se que o último balanço apontava para 501 mortos na sequência da passagem do ciclone Idai em Moçambique.