"(...)Ele é o ex-ministro do desinvestimento, aquele que não ligou aos fundos comunitários, não havendo memória uma tão má execução dos fundos comunitários, sendo ele responsável por essa situação”, disse.

José Manuel Fernandes falava em Celorico de Basto, durante a apresentação do seu livro, “Pela Nossa Terra - Minho 2019”, um exaustivo levantamento das realidades dos distritos de Braga e Viana do Castelo, afirmando “ter sido este Governo que colocou a carga fiscal no seu máximo através de impostos indiretos e o investimento público no mínimo, como sucede na saúde e na proteção civil, com menos investimento do que no tempo da troika”.

“A lista do PS em que vejo o governo socrático e a bancarrota, ao olhar para a nossa lista, vejo a descentralização, a juventude, o futuro e a esperança, pelo que temos de nos mobilizar para uma grande vitória eleitoral, mas também para dar o máximo pela nossa terra, porque temos muita responsabilidade nesta nossa política de proximidade, já que o sermos pela nossa terra, é sermos minhotos, portugueses e europeus, nada disto é incompatível, muito pelo contrário, só reforça a nossa posição aqui e na União Europeia”, afirmou o número três da lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio deste ano.