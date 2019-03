O sogro do ex-treinador do Porto, Vítor Pereira, foi encontrado este sábado já sem vida, em casa, por familiares, no concelho de Espinho.

Fernando Silva estaria a assistir ao jogo de futebol entre o Sporting de Braga e o Porto, de acordo com o Correio da Manhã. Foi encontrado pela esposa e a filha já sem vida, segundo o JN.

Vítor Pereira, recorde-se, está a trabalhar na China.