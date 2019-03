O secretário-geral do PS e primeiro-ministro afirmou este sábado que o PSD quer "vingar-se" do sucesso do seu Governo nas eleições europeias de 26 de maio.

Num discurso na Lixa, concelho de Felgueiras, António Costa dramatizou o discurso e considerou que "querem nestas eleições vingar-se daquilo que tem sido o sucesso da ação governativa do Partido Socialista ao longo destes três anos". A frase surge num momento em que o Executivo está apostado, por exemplo, em mostrar que o passe único servirá todo o país e tem sido criticado pelos laços de família no Governo.

Ao lado de Pedro Marques, o cabeça de lista do PS nas Europeias, Costa insistiu que quem não deve, não teme. "Eu quero aqui dizer, olhos nos olhos, a todos: quem não deve não teme, nós não devemos e não tememos. É por isso que nós pedimos aos portugueses que, nestas eleições, nos deem um voto de confiança para podermos continuar a governar, para podermos continuar a melhorar as condições de vida dos portugueses", declarou António Costa, citado pela Lusa.

O líder socialista concluiu que o objetivo do PSD é enfraquecer o PS, "derrubar o Governo" e que a alternativa é "o regresso daquela direita que não deixou boa memória no nosso país".