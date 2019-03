Rui Pinto está preso preventivamente em Portugal por suspeitas de ataque informático e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen. Mas até há poucas semanas estava em Budapeste, Hungria, a aguardar a decisão de extradição para Portugal. Antes de ser extraditado, tantos as autoridades francesas como as belgas fizeram cópias dos seus ficheiros, qualquer coisa como 26 mil gigabytes de informação. A notícia foi avançadaeste sábado pela RTP.

As cópias foram feitas com o conhecimento da defesa do pirata informático, que contesta a prisão preventiva do jovem pelo visado ter "voluntariamente" abandonado e rejeitado qualquer transação ilegal. Rui Pinto, recorde-se, é membro do football leaks.