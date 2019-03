A ocorrência foi na freguesia de Santa Comba, no concelho de Ponte de Lima, do distrito de Viana do Castelo, levando a que o trânsito na estrada Nacional 202 tivesse sido cortado em ambos os sentidos.

Os dois feridos ligeiros seguiam no automóvel esmagado pelo trator, escapando ilesos de uma morte quase certa, devido às circunstâncias do acidente de viação.

A situação foi registada pela Guarda Nacional Republicana de Ponte de Lima.