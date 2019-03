Numa jornada de muitas decisões, o Benfica acabou por vencer o Tondela no Estádio da Luz, mas precisou de esperar até aos 84 minutos de jogo para garantir a vitória.

O futebolista Seferovic acabou por marcar e deixar os encarnados respirar de alívio. O clube da Luz regressa ao comando do campeonato com os mesmos 66 pontos do que o Porto.

O Tondela não facilitou a vida ao Benfica num jogo de nervos em que Jonas chegou a ver um golo invalidado por uma situação irregular do jogador André Almeida.