As autoridades venezuelanas dispersaram este sábado vários manifestantes que se preparavam para um protesto contra os cortes de luz que afetam a Venezuela há semanas. A iniciativa de protesto tinha sido convocada pelo autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

Os relatos foram feitos pela France Presse, que deu conta do recurso a gás lacrimogéneo para tentar travar a organização do protesto em várias zonas da capital, sobretudo no leste de Caracas.

Por seu turno, o presidente Nicolas Maduro tem responsabilizado a oposição pelos cortes de energia.