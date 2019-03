O Sporting foi a Chaves e venceu este sábado por 1-3, garantindo os três pontos para chegar ao terceiro lugar do campeonato de futebol. Do lado da equipa transmontana marcou André Luís, já a meio da segunda parte.

Sem Bas Dost, o treinador Marcel Keizer apostou em Luiz Phellype que fez dois golos na partida. Bruno Fernandes foi o outro marcador de serviço aos 80 minutos de jogo, num golo de destaque que marcou a partida.

O jogo teve onze minutos de compensação devido à lesão do guarda-redes do Chaves e duas expulsões de cada lado: Jefferson, do Chaves, por acumulação de cartões amarelos e Ristovski, do Sporting, por vermelho direto num momento muito tenso do jogo, já nos minutos finais do confronto desportivo.

O Sporting ficou com 58 pontos, tantos quanto o Sporting de Braga, mas os leões têm vantagem porque venceram no confronto com os arsenalistas em fevereiro.