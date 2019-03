O presidente do Lloyds Bank, Horta Osório, foi um dos convidados da iniciativa do CDS "Ouvir Portugal" para recolher contributos da sociedade civil na elaboração do programa eleitoral. Este sábado, o banqueiro deixou vários alertas sobre os riscos da dívida pública, mas também global.

"O país como um todo tem que reduzir a dívida pública, mas também a dívida global", avisou Horta Osório, insistindo que é preciso olhar também para o "crédito malparado, a níveis elevados, e também quanto à divida total do pais, que não para de aumentar - de 265% em 2007 para 293% do PIB no terceiro trimestres de 2018". Os riscos, claro está, são para a economia nacional.