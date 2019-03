A juíza desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, suspendeu a providência cautelar que impedia o governo do Brasil de comemorar o golpe militar de 31 de março de 1964. A informação foi avançada pelo portal de notícias G1.

De realçar que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro deu instruções para que o ministério da Defesa brasileiro comemorasse a data por considerar que não se tratava de qualquer golpe militar.