O Sporting de Braga entrou em campo ao ataque e chegou a marcar o primeiro golo aos 4 minutos por Wilson Eduardo, enquanto o Porto só conseguiu o empate aos 26 minutos por Soares num lance de cabeça. O jogo acabou empatado ao intervalo. Na segunda parte, repetiu-se a história e o Braga marcou também no início, aos 47 minutos por Murilo.

Aos 66 minutos é marcado o primeiro penálti a favor do Porto, e Alex Telles marca e os Dragões empatam. O segundo penálti é marcado nos últimos 15 minutos de jogo, com faltas nos dois casos de Claudemir ( Braga). Na segunda volta já não foi Alex Telles a marcar, porque saiu lesionado, mas Soares que a reviravolta aos 79 minutos. O jogo teve 7 minutos de descontos e Sporting de Braga ficou com 58 pontos. O Porto tem 66 pontos e está na liderança provisória do campeonato.