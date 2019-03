PSP de Braga faz carga sobre adeptos e agente insulta jornalista

Agentes da Esquadra de Intervenção Rápida da PSP de Braga fizeram uma carga policial sobre adeptos, poucos momentos antes do início do jogo entre o Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto nas imediações das bilheteiras do Estádio Municipal de Braga.