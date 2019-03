A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, esteve este sábado num mercado em Estremoz, mas aproveitou a visita para insistir numa das bandeiras do seu partido: a revisão da lei de Bases da Saúde.

"Alterar a lei de bases da saúde para proteger o SNS da sangria dos recursos para os hospitais privados é defender o funcionamento do SNS em todo o país e é acabar com a sangria de recursos humanos de que o país precisa no SNS", afirmou Catarina Martins, citada pela Lusa. Em declarações às televisões, Catarina Martins insistiu no fim das parcerias público-privadas no setor da Saúde, num repto ao governo.

Tanto a proposta do Executivo como a do Bloco de Esquerda para rever a lei de bases da Saúde estão no Parlamento e Catarina Martins exortou os socialistas a juntarem forças para aprovar a lei. "Ouvi o senhor primeiro-ministro dizer em entrevista que está muito interessado em fazer uma lei de bases da saúde negociada à esquerda. Ainda bem que assim é", declarou a dirigente numa referência à entrevista do primeiro-ministro ao DN e à TSF.

Sobre a hipótese do ministro das Finanças, Mário Centeno, voltar a ser o próximo rosto das finanças após as legislativas, Catarina Martins evitou comentar tal cenário: "Devíamos estar a discutir as eleições europeias".