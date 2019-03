O ministro das Finanças, Mário Centeno, ainda não decidiu se gostaria de permanecer como governante num futuro executivo socialista. E atirou qualquer decisão ou avaliação para setembro numa entrevista que deu à SIC na passada terça-feira. Mas, o primeiro-ministro, António Costa, está a contar com o atual ministro das Finanças num próximo elenco governativo, caso vença as legislativas de 6 de outubro. "Acho que tem mesmo a oportunidade de poder, se os portugueses nos permitirem voltar a formar um novo Governo, de ser não só aquele [ministro das Finanças] que fez uma legislatura completa, mas também fazer uma segunda legislatura" , afirmou António Costa numa entrevista à TSF e ao DN.

Para o primeiro-ministro "não há razões para que [Mário Centeno] não prossiga as suas funções e também do ponto de vista externo, sendo presidente do Eurogrupo, cessar essas funções prematuramente", acrescentou António Costa.

Sobre as eleições europeias, António Costa disse esperar que seja o melhor possível, sem assumir metas concretas.

Questionado sobre a hipótese de Pedro Marques, o cabeça de lista às europeias, vir a ser o próximo comissário europeu, Costa deixou escapar que "sim", mas a "escolha será feita em momento próprio". O Governo tem a ambição de vir a ter a pasta dos fundos estruturais, uma das mais cobiçadas num futuro elenco da Comissão Europeia. Mas tudo depende dos resultados e do peso da família política europeia do PS.