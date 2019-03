O número de mortos, em Moçambique, provocados pelo ciclone Idai, subiu para 501, segundo avançaram as autoridades moçambicanas este sábado.

De acordo com a RTP, já foram diagnosticadas também 271 pessoas com cólera, uma situação que está a preocupar as autoridades de Moçambique.

Entretanto, já chegaram a Moçambique mais 28 elementos do INEM, que irão montar um hospital de campanha a cerca de 40 quilómetros da Beira.

A catástrofe provocada pelo ciclone Idai fez centenas de mortos em, pelo menos, três países: Moçambique, Zimbabué e Malawi. O balanço provisório aponta para 746 vítimas mortais.